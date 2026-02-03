Власти Китая запретят устанавливать в автомобилях скрытые дверные ручки

Руководство Китая распорядилось ужесточить требования к безопасности автомобилей и запретило устанавливать скрытые ручки с 2027 года. Об этом со ссылкой на китайское министерство промышленности и информатизации сообщило агентство Xinhua .

Стандарт вступит в силу в республике с 1 января 2027 года. Нововведения приняли из-за потери функциональности скрытых дверных ручек во время ДТП.

В правилах подчеркнули, что конструкция машины должна обеспечивать открытие дверей с помощью механически разблокируемой наружной дверной ручки даже в аварийных условиях, в том числе при проблемах с аккумулятором.

Ранее автоэксперт Александр Ковалев назвал маркетинговым ходом заявления китайских производителей о ресурсе автомобилей в миллион километров. По его словам, нет ни одного подтверждения случая, когда машина из КНР проехала такое расстояние без замены основных агрегатов.

Специалист подчеркнул, что внутренняя китайская специфика способствует тому, что автомобили меняются так же часто, как бытовая техника.