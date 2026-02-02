Автоэксперт Ковалев назвал маркетингом заявления о ресурсе китайских автомобилей в миллион километров

Автоэксперт Александр Ковалев высказал мнение о фактическом ресурсе автомобилей из Китая и условиях их гарантийного обслуживания. Специалист проанализировал, насколько оправданно утверждение, что некоторые модели способны преодолеть миллион километров. Его слова привел сайт «ФедералПресс» .

«На сегодняшний день нет ни одного задокументированного случая, чтобы китайский автомобиль преодолел миллион километров без замены основных агрегатов», — пояснил Ковалев.

Он также отметил, что заявления производителей о подобных гарантиях часто имеют маркетинговую природу. По словам автоэксперта, создание автомобилей с ресурсом в миллион километров не является главной целью китайских производителей, которые больше сосредоточены на технологическом соперничестве. Внутренняя специфика рынка также способствует тому, что автомобили меняются так же часто, как бытовая техника.

Тем не менее, подчеркнул эксперт, это не делает китайские автомобили «одноразовыми». При должном уходе их срок службы сопоставим с другими брендами. Бензиновые модели в среднем выдерживают 200–300 тысяч километров до серьезного ремонта, а электрические — около 500 тысяч.