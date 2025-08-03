Вклад железнодорожников в снабжение армии отметили в Кремле

Работу путей сообщения обеспечивают сотни тысяч человек. Они помогли стране ответить на вызовы последних лет и обеспечить перевозки, заявил президент России Владимир Путин. Видеопоздравление с Днем железнодорожника опубликовала пресс-служба Кремля.

Он обратил внимание на то, что в этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. День железнодорожника объединил поколения людей, которые, как и десятки лет тому назад, помогают стране развиваться и обеспечивать обороноспособность.

«Память о подвиге предшественников вдохновляет вас и сегодня, когда Россия вновь столкнулась с внешними угрозами, когда потребовалось в короткий срок решать новые сложные задачи, гарантировать надежное снабжение Вооруженных сил. С этим вызовом наши железнодорожники достойно справляются», — сказал президент.

Путин поблагодарил всех, кто трудится на железных дорогах. Это сотни тысяч человек, от машинистов и проводников до диспетчеров и инженеров.

Ранее РЖД объявили об отказе от гравитационных туалетов. Поездов с такой системой почти не осталось.