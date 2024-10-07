«Витязь-Аэро» лишилась сертификата после авиакатастрофы на Камчатке

Авиакомпания «Витязь-Аэро» по итогам внеплановой проверки на четыре месяца лишилась сертификата на техобслуживание вертолетов Ми-8 и Ми-2. Об этом сообщила Росавиация .

Сертификат позволял камчатской авиакомпании самостоятельно проводить ТО вертолетов Ми-8 и Ми-2, а также двигателей, вспомогательных силовых установок и компонентов к ним. Росавиация по требованию Ространснадзора приостановила действие разрешения на 120 рабочих дней, начиная с 7 октября.

Поводом для внеплановой проверки стало крушение вертолета Ми-8Т на Камчатке в августе. Ространснадзор нашел в «Витязь-Аэро» нарушения законодательства, связанные с порядком хранения авиатехники, поддержанием летной годности воздушных судов и качеством выполнения ТО.

Авиакатастрофа произошла 31 августа во время полета к вулкану Вачкажец. Погибли 22 человека, в том числе три члена экипажа.