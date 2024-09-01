МАК и Росавиация займутся расследованием крушения Ми-8 на Камчатке

Росавиация: в расследовании крушения Ми-8 примет участие МАК

Фото: РИА «Новости»

Расследованием катастрофы вертолета Ми-8 с регистрационным номером RA-25656 в Камчатском крае займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием специалистов Росавиации. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Росавиации уточнили, что расследование будут вести в соответствии с  Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации.

«Ключевая цель расследования — это установление причин катастрофы, а также принятие мер по их предотвращению в будущем», — заявили в пресс-службе.

Вертолет Ми-8 пропал в минувшую субботу, 31 августа, во время полета к вулкану Вачкажец. На борту находились 19 пассажиров и три члена экипажа.

Утром 1 сентября МЧС России сообщило об обнаружении 17 погибших в результате крушения, поисковые работы продолжаются, их осложняют погодные условия.

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