В трех южных аэропортах России сняли ограничения на полеты

В аэропортах Геленджика, Краснодара и Сочи сняли ограничения на полеты

В аэропортах Геленджика, Краснодара (Пашковский) и Сочи сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация .

Ограничения вводили несколько часов назад для обеспечения безопасности полетов.

Вчера временный запрет на прием и выпуск самолетов сняли в аэропорту Калуги (Грабцево). Его вводили примерно на три часа.

Днем ранее ограничения сняли в еще пяти авиагаванях. Сначала разрешили полеты в трех из них: Ярославль (Туношна), Нижний Новгород (Чкалов) и Калуга (Грабцево). Затем запрет сняли с аэропортов Санкт-Петербурга и Пскова.

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили 123 украинских беспилотника над российскими регионами. Под удар попали московский регион, Тульская, Орловская, Нижегородская, Курская, Калужская, Воронежская, Брянская и Белгородская области, Крым и акватории Черного и Азовского морей.