В Геленджике и Краснодаре ограничили работу аэропортов

В аэропортах Геленджика и Краснодара ввели временные ограничения на работу. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Геленджик. Аэропорт Краснодар. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — заявил пресс-секретарь агентства Артем Кореняко.

По его словам, такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Вчера утром ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в аэропорту Калуги. Днем их сняли.

За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали более 120 украинских беспилотников над Россией. Дроны сбили над Московским регионом, Орловской, Тульской, Курской, Нижегородской, Калужской, Брянской, Воронежской и Белгородской областями, а также над Крымом, Черным и Азовским морями.