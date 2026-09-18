Фейк: в Шереметьево завозят покрышки для защиты самолетов от БПЛА

В телеграм-каналах и соцсетях распространилась информация о том, что в аэропорт Шереметьево якобы начали завозить автомобильные покрышки для защиты самолетов от атак беспилотников. В качестве доказательства авторы публикаций приводят изображение двух грузовиков с шинами на фоне одного из терминалов аэропорта. 360.ru проверил эти сообщения.

Фейк

Авторы публикаций утверждают, что в Шереметьево начали свозить покрышки, которыми планируют укрывать гражданские самолеты для защиты от атак БПЛА. В подтверждение распространяется изображение двух грузовиков с большим количеством шин в кузовах. На заднем плане можно увидеть узнаваемое здание одного из терминалов аэропорта.

Правда

Распространяемое изображение имеет признаки генерации. На это указывают визуальные артефакты, несоответствие размеров шин, их неестественное расположение в кузовах грузовиков и искажения освещения.

Идея с покрышками, вероятно, отсылает к случаям, когда таким способом пытались защищать военные самолеты на аэродромах. Однако для гражданской авиации подобная мера не имеет практического смысла. Военные самолеты могут длительное время находиться на аэродроме, тогда как в гражданских аэропортах лайнеры постоянно выполняют рейсы и обычно проводят на земле между ними от 30 до 90 минут.

Чтобы уложить покрышки на самолет, потребовались бы техника, несколько специалистов и несколько часов работы. Кроме того, такая процедура создавала бы риск повреждения внешнего оборудования воздушного судна.

Ни Росавиация, ни администрация Шереметьево не сообщали о применении покрышек для защиты самолетов. При этом в соцсетях распространяется одно и то же изображение, хотя реализация подобной меры в крупном международном аэропорту, вероятно, привела бы к появлению множества фотографий и видеозаписей очевидцев.

Для защиты аэропорта применяют специальные технические средства. С 2023 года в Шереметьево работает радиолокационно-оптический комплекс обнаружения и противодействия беспилотникам. Также используется РЛС «Енот», способная отличать беспилотники от птиц и противодействовать сигналам управления и спутниковой навигации.

При угрозе атак БПЛА также вводят временные ограничения на полеты. Например, 10 сентября 2026 года во время режима беспилотной опасности в Шереметьево задержали 28 рейсов на вылет. При необходимости воздушные суда могут направлять на запасные аэродромы.

Таким образом, информация о том, что в Шереметьево завезли покрышки для защиты гражданских самолетов от беспилотников, не соответствует действительности. Официальных сообщений о такой мере нет, распространяемое изображение имеет признаки генерации, а для противодействия угрозе БПЛА аэропорт использует специальные технические средства и временные ограничения полетов.

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