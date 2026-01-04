В Татарстане из-за сильнейшего снегопада ввели план «Буран»

Правительство Татарстана ввело план «Буран» на время расчистки дорог от снега

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин ввел в республике план «Буран». Он действует с 4 января до ликвидации последствий непогоды, сообщила пресс-служба кабмина.

«В Татарстане с 14:00 4 января 2026 года и до ликвидации последствий неблагоприятных метеорологических явлений введен план действий министерств, ведомств и организаций по обеспечению бесперебойного движения автомобильного и железнодорожного транспорта», — уточнили в республиканском правительства.

План «Буран» предполагает, что руководители министерств, ведомств и организаций обеспечат силы и средства для устранения заносов, а главы муниципальных районов каждые шесть часов будут докладывать в Минтранс Татарстана об обстановке.

Сильная вьюга поднялась в республике 3 января, трассы Казань — Ульяновск и Казань — Оренбург до Альметьевска закрыли для грузовиков и автобусов. В Чистопольском районе на платном участке автодороги Казань — Альметьевск из-за заносов произошла авария с участием 10 машин и четырьмя погибшими.