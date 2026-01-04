В Татарстане временно ограничили движение автобусов и грузовиков

В Татарстане ограничили движение автобусов и грузовиков из-за непогоды

Движение грузовиков и автобусов временно ограничили на двух федеральных трассах в Татарстане из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции республики.

«С 08:00 в связи с неблагоприятными дорожными и метеорологическими условиями в целях обеспечения безопасности дорожного движения введено временное ограничение движения для грузовых автомобилей и автобусов», — заявили в ведомстве.

Меры действуют на федеральных трассах Казань — Ульяновск и Казань — Оренбург (до Альметьевска).

Накануне в республике началась метель с ветром порывами до 20 метров в секунду и ухудшением видимости до одного километра.

По прогнозам метеорологов, непогода сохранится 4 января: ожидаются метель с ухудшением видимости до 500 метров, сильный мокрый снег, ветер порывами до 23 метров в секунду, на дорогах сохранятся снежные заносы и гололедица, добавили в ГИБДД.

Ранее режим ЧС ввели в Апшеронском районе Кубани из-за снегопада.