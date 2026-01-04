Массовая авария с погибшими произошла под Казанью

Прокуратура Татарстана сообщила о ДТП с 10 машинами и 4 погибшими

Утром 4 января в Татарстане произошла массовая авария с 10 автомобилями, погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

ЧП случилось в Чистопольском районе на платном участке автодороги Казань — Альметьевск. За уборку снега на нем отвечает компания «СМП-Нефтегаз».

По требованию надзорного ведомства следователи завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Ход и результаты следствия находятся на контроле городской прокуратуры.

В Татарстане на фоне ухудшения погодных условий временно ограничили движение автобусов и грузовиков по трассам Казань — Ульяновск и Казань — Оренбург (до Альметьевска). Местами ветер усиливается до 23 метров в секунду, видимость ухудшается до 500 метров.