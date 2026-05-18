В Шереметьеве рассказали о работе аэропорта в грозу

Пока в Москве и Подмосковье бушевала гроза, службы Шереметьева обеспечивали устойчивую деятельность воздушной гавани. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Безусловным приоритетом специалисты назвали безопасность пассажиров и полетов.

«После улучшения погодной обстановки аэропорт продолжил работу в штатном режиме», — уточнили в пресс-службе.

В Шереметьеве добавили, что, по данным на первую половину дня 18 мая, воздушная гавань обслужила более 48 тысяч пассажиров и обеспечила выполнение 315 рейсов: 156 на вылет и 159 на прилет.

В аэропорту подчеркнули, что Шереметьево оснащено современными современными навигационными и метеорологическими системами. Благодаря этому безопасность полетов обеспечивается даже в сложных погодных условиях.

Сильный дождь и град обрушились на Москву накануне вечером. Всего в столице выпало 28 миллиметров осадков, что стало суточным рекордом.