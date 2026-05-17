Москва обновила суточный рекорд осадков для 17 мая

«Фобос»: в Москве выпало 28 мм осадкой, что обновило суточный рекорд для 17 мая

Москва обновила суточный рекорд по количеству выпавших осадков для 17 мая. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня в столице, по данным базовой метеостанции города ВДНХ, выпало 28 миллиметров осадков — это новый суточный рекорд по количеству выпавших осадков», — написал Леус.

По его данным, предыдущий рекорд был на 6,9 миллиметра меньше, его зафиксировали в 1904 году.

На столицу вечером, 17 мая, обрушился сильный дождь с градом. В Сокольниках градины достигали размера горошины. Ухудшение погоды фиксировали в разных районах Москвы и Подмосковья. Гроза принесет в столичный регион аномальную жару, в ближайшие пять дней температура воздуха поднимется до июльских отметок.