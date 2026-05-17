Град и сильный дождь обрушился на Москву

Дождь с градом обрушился на Москву вечером, 17 мая. Об этом написало РИА «Новости» .

В Сокольниках наблюдали град размером с горошину, отметили в агентстве.

Ранее очевидцы сообщили об ухудшении погоды в разных районах Москвы и Подмосковья. Раскаты грома слышали жители Жуковского, Раменского, Бронниц и Балашихи. Непогода также затронула районы Жулебино, Выхино, Новогиреево и Медведково.

Гроза в столичном регионе ознаменовала приход аномальной жары, в ближайшие дни столбики термометров поднимутся до июльских отметок. Температура превысит климатическую норму на 8-10 градусов. Такая погода продлится минимум пять дней, что делает эту жару аномальной.

Температурные рекорды уже фиксируют не только в Москве, но и в других городах.