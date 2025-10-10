В Севастопольской бухте прекратилось движение морского пассажирского транспорта

«Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт движение не осуществляет», — заявили в сообщении.

Публикацию выложили около шести утра по московскому времени. Причину прекращения работы не назвали. В ведомстве предупредили, что на площадях Нахимова и Захарова организуют подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.

В последний раз движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте прекращали 21 сентября. В тот день власти также запустили альтернативный маршрут.

Кроме того, 23 сентября временно перекрыли движение транспортных средств на Крымском мосту. Причины не уточнили.