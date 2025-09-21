Морской пассажирский транспорт в Севастополе снова приостановил работу

В воскресенье вечером в Севастопольской бухте прекратилось движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

«Морской пассажирский транспорт движение не осуществляет», — сообщили в пресс-службе.

Это уже вторая за день приостановка движения морского пассажирского транспорта. Власти запустят альтернативный маршрут. Причины перерыва в движении не уточняются.

Также Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя дала прогноз работы морского пассажирского транспорта на следующие сутки.

«Завтра паром пропустит рейсы в 10:30, 11:00, 11:30, 12:00», — сказано в сообщении.

Ранее в Севастополе ввели два новых сигнала оповещения: «Морская опасность!» и «Воздушная тревога и морская опасность!». В случае если враг применяет для атаки морские дроны, ни в коем случае не пренебрегайте сигналом об опасности, предупредил губернатор Михаил Развожаев.