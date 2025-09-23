На Крымском мосту перекрыли движение утром 23 сентября

Утром 23 сентября на Крымском мосту временно перекрыли движение транспортных средств. Об этом сообщил Telegram-канал с оперативной информацией о ситуации на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — указали в публикации.

Причины не уточнялись. Пост разместили в 06:40 по московскому времени.

Ранее стали известны шокирующие детали попытки теракта на Крымском мосту. Преступление предотвратила ФСБ. Перевозчиков начиненного взрывчаткой автомобиля задержали на Кубани.

Машину везли на автовозе. Сам теракт хотели устроить украинские спецслужбы. Водителю авто они уготовили участь смертника поневоле.