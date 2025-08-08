В РЖД появилась опция выбора места для питомца в вагоне

РЖД предоставили пассажирам возможность выбрать места для питомца в вагоне с помощью сайта и приложения. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Теперь пассажиры не только видят, разрешен или нет провоз животных в вагоне, но также могут выбрать место рядом с четырехлапым соседом и определить, как долго будет длиться соседство», — отметили в РЖД.

Благодаря нововведению пассажирам-аллергикам теперь можно избежать контакта с животными. Места с питомцами будут отображаться в сервисе темно-серым цветом. Также пассажиры могут увидеть вид перевозимого животного и маршрут его следования, если наведут курсор на место.

Ранее у жительницы Ленобласти сбежала собака и забралась в электричку. Во время поездки питомца выгнал из вагона сотрудник железнодорожной бригады. В итоге пса нашли и доставили домой.

Его хозяйка отказалась предъявлять претензии к РЖД, но пожелала, чтобы работники более внимательно относились к животным. Девушка добавила, что ответственность за случившееся лежит только на ней.