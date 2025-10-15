В России приведут в нормативное состояние 85% федеральных трасс к 2030 году

Путин поручил привести в нормативное состояние 85% федеральных трасс к 2030 году

К 2030 году не менее 85% федеральных трасс и дорог крупнейших городских агломераций в России должны быть приведены в нормативное состояние. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства .

Глава государства подчеркнул, что автотранспорт занимает первое место по объемам перевозки грузов, и его доля продолжает расти благодаря ускоренному обновлению дорожной инфраструктуры. По словам президента, этот темп необходимо сохранить.

Путин отметил, что развитие дорожной сети влияет не только на логистику, но и на рост внутреннего туризма, в частности, автомобильного. Он упомянул скоростные магистрали М-4, М-11 «Нева» и М-12 как примеры успешных проектов.

Президент добавил, что доля региональных трасс, соответствующих нормативу, к 2030 году должна составить не менее 60%.

Также Путин поручил внедрять современные технологии в сфере дорожного хозяйства.