Путин поручил внедрять современные технологии в сфере дорожного хозяйства

Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства по теме дорожного хозяйства поручил шире внедрять современные технологии в этой области. Сообщение об этом появилось на сайте Кремля.

Обращаясь к правительству, муниципальным и региональным властям, дорожно-строительным компаниям и профильным организациям, глава государства выразил надежду, что они и впредь будут согласованно решать поставленные задачи.

«И что принципиально важно — шире внедрять в практику современные информационные технологии и высокие стандарты в сфере экологии», — заявил Путин.

Президент отметил, что это необходимо для устойчивого развития регионов и для улучшения качества жизни людей, что является главной целью.

