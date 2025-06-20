В России появится национальная цифровая транспортно-логистическая платформа

Президент призвал использовать независимые цифровые решения для укрепления инфраструктуры внешней торговли, а именно логистики, страхования и платежных систем. Он напомнил, что в России уже создана госсистема электронных перевозочных документов, благодаря которой все, от накладных до путевых листов, можно оформить электронно. Каждый месяц выдается более 1,5 миллиона таких бумаг.

«Будем переводить на цифру, на платформенные решения весь транспортный контур России, включая автомобильное, воздушное, железнодорожное, речное и морское сообщение. То есть речь идет о создании национальной цифровой транспортно-логистической платформы», — сказал он.

В разработке платформы участвуют все компании транспортно-логистической среды, уточнила позднее директор Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова. Это крупнейший проект в секторе грузовой логистики за последние годы. Она позволит России быстро и бесшовно взаимодействовать с аналогичными системами дружественных стран.

«В этом году мы ожидаем, что будет создан первый сервис платформы — сервис „Единое окно“. Этот сервис станет своеобразными „Госуслугами“ для транспортных компаний. Его очень ждет крупный бизнес и в целом ключевые игроки транспортно-логистического рынка» — объявила Давыдова.

На пленарном заседании Путин также спрогнозировал уровень инфляции в 2025 году и оценил последствия приватизации. Он признал, что в 1990-е годы произошло много ошибок, но призвал не отбирать активы, а создавать условия для привлечения инвестиций.