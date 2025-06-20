Путин поделился прогнозом инфляции на 2025 год

Путин: в 2025 году инфляция в России будет 7%

Существует вероятность того, что в 2025 году инфляция в России будет 7%. Об этом президент Владимир Путин заявил на пленарном заседании Петербургского экономического форума.

«Думаю, что инфляция в РФ в 2025 году будет 7%, надеюсь на это», — сказал он.

Глава государства сообщил, что Центробанк и Минфин предоставили ему информацию, по которой инфляция замедляется. Этому способствовали меры ЦБ и правительства.

Он подчеркнул, что простых решений в борьбе с инфляцией нет, но Россия справляется с этой проблемой. Путин выразил уверенность в стабильности экономической ситуации в стране.

В ходе выступления президент отметил, что введение санкций против страны и отказ от поставок газа привели к тому, что убытки Евросоюза составили 200 миллиардов евро. Попытки недружественных государств причинить России экономический ущерб обернулись против них.