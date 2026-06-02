В России появится единый электронный билет для пригородных поездок

В России планируют внедрить единый электронный билет для поездок на разных видах пригородного транспорта. Об этом РИА «Новости» сообщил министр транспорта Андрей Никитин.

Он отметил, что необходимые законодательные условия для реализации этого проекта уже сформированы.

«Правовой фундамент для этого уже есть — это закон, принятый в августе 2024 года, который позволяет оформлять единый электронный документ», — заявил он.

Никитин напомнил, что в апреле 2026 года правительство утвердило Концепцию развития пригородных перевозок до 2035 года, в которой цифровизация обозначена как одно из ключевых направлений.

Сейчас основной задачей остается техническая реализация проекта. Для запуска единого билета потребуется создать общую цифровую платформу, которая обеспечит прозрачные взаиморасчеты между перевозчиками разных видов транспорта.

Работу над проектом ведут в рамках подготовки новой Транспортной стратегии России до 2050 года. По словам Никитина, министерство стремится создать независимую и удобную систему, которая будет работать как единое целое.

