«Люди тестируют»: глава Минтранса оценил подрезающих беспилотные грузовики водителей

Глава Минтранса Никитин заявил об уклоняющихся от лихачей беспилотных грузовиках

Проезжающие по трассе Москва — Санкт-Петербург водители устроили проверку беспилотным грузовикам. Об этом в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину заявил министр транспорта России Андрей Никитин.

Он подчеркнул, что навредить едущим без водителя большегрузам другие участники дорожного движения не пытаются.

«Люди тестируют технологии. Пытаются подрезать, резко остановиться. Беспилотные грузовики справляются», — сказал Никитин.

Беспилотные грузовики начали движение по участку трассы М-11, связывающей Москву и Санкт-Петербург, в июне 2023 года. Внутрь городов большегрузные автомобили без водителей все же не пропускают.

В конце марта этого года президент России Владимир Путин дал старт движению беспилотных грузовиков по участку федеральной трассы «Восток» от Москвы до Казани.