Генпрокуратура нашла способ отучить авиакомпании от овербукинга

Генпрокуратура обратилась в Минтранс с призывом обязать авиакомпании возмещать пассажирам, не попавшим на рейс из-за овербукинга, полную стоимость билета. Об этом сообщили «Известия» .

За прошлый год только Западно-Сибирская транспортная прокуратура возбудила против перевозчиков более 30 административных дел о нарушении прав пассажиров, однако авиакомпании не перестают продавать билетов больше, чем мест на борту.

При этом формально овербукинг в России не запрещен и позволяет авиакомпаниям не терять деньги за пустые кресла, если пассажиры отказываются лететь. Однако свободные места появляются не всегда.

Эксперты считают, что сверхбронирование нужно не запрещать, а, наоборот, максимально вывести в правовое поле — например, сделав его добровольным и дав пассажирам возможность самим выбрать другой рейс в обмен на компенсацию. При этом правила работы с пассажирами не должны отличаться от одной авиакомпании к другой. Тогда, по их мнению, система будет выгодна всем сторонам.

