Глава РСТ Горин заявил, что четкие правила помогут избежать недоразумений в случае овербукинга

Овербукинг — ситуация, когда отель продает больше номеров, чем может предоставить. Проблема требует законодательного урегулирования, чтобы защитить права как туристов, так и владельцев гостиниц. Об этом заявил президент российского Союза туристических агентств Сергей Голов в беседе с ИА НСН .

Эксперт считает, что четкие правила помогут избежать недоразумений в случае овербукинга. В этом случае туристы будут четко знать свои права.

«К сожалению, сами отели несут убытки из-за отмены бронирований. Статистика показывает, что от 10 до 20% гостей не заезжают в гостиницы по брони, отели за это не получают никакой компенсации», — добавил Голов.

Однако специалист также считает, что в России овербукинг встречается достаточно редко, и необходимость принятия специального законопроекта пока не ясна.