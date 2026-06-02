В работе Пулкова возможны изменения из-за корректировки ограничений

Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила Росавиация .

Причиной стала корректировка временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. В ведомстве предупредили о возможных изменениях в расписании.

«Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Статус вашего рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло», — пояснили в Росавиации.

Предыдушие ограничения в работе аэропорта Пулково вводили 21 мая, однако спустя несколько часов их сняли. За два дня до этого прием и выпуск самолетов также приостанавливали несколько раз за день.

Накануне в Пулкове и Шереметьеве запустили сервис посадки пассажиров на рейсы «Аэрофлота» между Москвой и Санкт-Петербургом по биометрии. Он будет работать в экспериментальном режиме до 1 апреля 2027 года.