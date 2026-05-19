В Пулкове снова ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В петербургском аэропорту Пулково снова ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Это уже второй раз за день, когда в Пулкове ограничивают воздушный трафик. Ранее ограничения вводили в 09:46, через полчаса их отменили.

Второй раз меры предосторожности ввели в 11:05.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметили в Росавиации.

Ограничения также вводили в аэропортах Череповца, Иванова и Нижнего Новгорода. Они были сняты после устранения угрозы полетам.

В Шереметьеве и Пулкове 1 июня запустят посадку в самолет по биометрии. Эксперимент продлится до 1 апреля 2027 года, участие в нем добровольное. Пассажиры смогут регистрироваться на рейс по биометрии, а также традиционно — по предъявлению паспорта. Успешная реализация пилотного проекта откроет доступ к нему и другим аэропортам.