В Пулкове 27 марта задержали 56 рейсов на вылет

В петербургском аэропорту Пулково из-за ограничений в воздушном пространстве задержали более чем на два часа как минимум 56 рейсов на вылет. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

Отменили еще 28 рейсов. С запасных аэродромов ожидается 19 бортов, следовавших в Северную столицу.

«Совместные усилия служб аэропорта и авиакомпаний направлены на скорейшее восстановление расписания», — подчеркнули представители Пулкова.

Ранее стало известно, что средства ПВО отразили атаку 36 украинских дронов в Ленинградской области за время воздушной тревоги.

В аэропорту Калининграда рейсы также выбились из расписания. На вылет из Храброва задержали 12 рейсов, на прилет — восемь.