В аэропорту Калининграда задержали 20 рейсов

Не меньше 20 рейсов задержали в пятницу, 27 марта, в калининградском аэропорту Храброво. Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

По состоянию на 6:30 по местному времени (7:30 по московскому) на вылет задерживается 12 рейсов, следующих в Саратов, Москву, Санкт-Петербург, Калугу, Казань и Иваново.

На прилет задерживается еще восемь рейсов — из Москвы, Самары, Калуги, Саратова и Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что силы ПВО отразили атаку 36 беспилотников в Ленинградской области за время воздушной тревоги с вечера 26 марта.

Всего за минувшую ночь средства противовоздушной обороны ликвидировали 85 украинских дронов в небе над российскими регионами.