В первом квартале 2025 года в России закрыли свыше 200 китайских автосалонов

Более 200 китайских автосалонов закрылись в России в период с января по март 2025 года. Это в три раза больше, чем в 2024-м. Такие результаты показало исследование «Газпромбанк автолизинг», сообщил ТАСС .

Специалисты выяснили, что закрытие салонов связано с потерей инвесторов.

«За три месяца было закрыто 213 шоурумов. Это больше, чем за весь 2023 год (187 локаций), и в три с лишним раза больше, чем в первом квартале 2024 года (67 салонов)», — указали в исследовании.

Больше всего дилеров потеряла марка Bestune — 26 закрытий. На втором месте оказалась Kaiyi, у которой закрылось 20 салонов. На третьей строчке расположилась компания DFM — в России перестали работать 16 ее салонов. Также в топ-10 брендов по числу закрытий вошли Jaecoo, LiAuto, Geely и Jetour.

Если такая тенденция сохранится еще три квартала, то в конце года зафиксируют рекорд по числу закрытий китайских автомобильных компаний.

Ранее Министерство промышленности и торговли России включило китайские автомобили в список облагаемых налогом на роскошь. В перечень попали 303 модели стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей и 252 машины, которые не старше 20 лет и стоят более 15 миллионов рублей.