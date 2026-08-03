В Москве выставили на продажу Mercedes 1959 года с креслом для мировых лидеров

В Москве на продажу выставили Mercedes-Benz 300d (W189) 1959 года с поворотным VIP-креслом переднего пассажира. Об особенностях автомобиля рассказал журнал Motor .

Ради кресла инженеры удлинили переднюю и укоротили заднюю двери с правой стороны кузова. Такая конструкция позволила пассажиру разворачиваться к тротуару при выходе из машины.

«Данное кресло создавалось индивидуально для мировых лидеров того времени, чтобы обеспечить беспрепятственную посадку с тротуара. Именно ради его разворота инженеры спроектировали увеличенную переднюю дверь», — отметили обозреватели.

Автомобиль также получил встроенный люк и четырехступенчатую механическую коробку передач. Большинство Mercedes серии W189 производитель оснащал трехступенчатыми автоматическими коробками Borg-Warner.

Стоимость машины составила 15 миллионов рублей.

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