Легендарная «Буханка» получила официальное имя

УАЗ официально переименовал семейство легких коммерческих автомобилей СГР в «Буханку». Компания опубликовала обновленный бренд на официальном сайте .

С портала исчезло обозначение СГР, которое расшифровывалось как «Старый грузовой ряд». Под ним выпускали автомобили УАЗ-452, УАЗ-3741 и другие модели семейства.

Теперь комплектации машин получили единое наименование, которое пришло к производителю из народа: еще много лет назад люди нашли сходство между обликом автомобиля и буханкой хлеба.

В линейку вошли «Буханка Комби», «Буханка Экспедиция» и другие.

«С 31 июля давно ставшее нарицательным имя ульяновской классики уже присутствует в большинстве фирменных коммуникационных материалов. В сопутствующей технической документации по-прежнему будут фигурировать модельные индексы», — сообщила «Известиям» пресс-служба компании.

Ранее Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова закупил для нужд СВО 34 легендарные отечественные «Буханки».