Легендарная «Буханка» получила официальное имя
УАЗ: семейство моделей СГР официально переименовали в «Буханку»
УАЗ официально переименовал семейство легких коммерческих автомобилей СГР в «Буханку». Компания опубликовала обновленный бренд на официальном сайте.
С портала исчезло обозначение СГР, которое расшифровывалось как «Старый грузовой ряд». Под ним выпускали автомобили УАЗ-452, УАЗ-3741 и другие модели семейства.
Теперь комплектации машин получили единое наименование, которое пришло к производителю из народа: еще много лет назад люди нашли сходство между обликом автомобиля и буханкой хлеба.
В линейку вошли «Буханка Комби», «Буханка Экспедиция» и другие.
«С 31 июля давно ставшее нарицательным имя ульяновской классики уже присутствует в большинстве фирменных коммуникационных материалов. В сопутствующей технической документации по-прежнему будут фигурировать модельные индексы», — сообщила «Известиям» пресс-служба компании.
Ранее Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова закупил для нужд СВО 34 легендарные отечественные «Буханки».