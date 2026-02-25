В Москве впервые в мире ИИ будет управлять дорожным движением целого микрорайона

В 2026 году в московском районе Тушино запустят пилотный проект по управлению дорожным движением с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале .

«Увеличим долю умных светофоров до 80% и впервые в мире запустим пилотный проект по управлению дорожным движением целого жилого микрорайона с помощью искусственного интеллекта — в Тушино», — написал градоначальник, анонсируя планы развития транспортной системы на 2026 год.

Ранее Собянин отмечал, что Москва активно внедряет ИИ в разные сферы — транспорт, здравоохранение, образование. По его словам, цифровые сервисы столицы входят в число лучших в мире.

Тем не менее, мэр столицы не поддержал высказывание главы Сбербанка Германа Грефа о том, что ИИ заменит людей наименее квалифицированных профессий. По мнению Собянина, искусственный интеллект займет ниши в высоких технологиях.