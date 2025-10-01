Греф рассказал, кого в ближайшем будущем заменит искусственный интеллект
Искусственный интеллект в первую очередь заменит людей наименее квалифицированных профессий. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на пленарной сессии Moscow Startup Summit, его слова привело РИА «Новости».
«Через два-три года года роботы будут совершенно спокойно не только ходить в качестве машин с пылесосами, но и физически — человекоподобные роботы могут подметать улицы, подавать еду, готовить еду и так далее», — рассказал он.
С ним не согласился мэр Москвы Сергей Собянин, заявивший, что ИИ займет как раз ниши в высоких технологиях.
«А грузчики как были, так и останутся. Как может дворника заменить искусственный интеллект, например? А дворникам нужно, чтобы кто-то командовал», — заявил градоначальник.
После этого Собянин поинтересовался у Грефа, сможет ли искусственный интеллект прийти на смену им самим.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев заявил, что ИИ не сможет заменить депутатов, поскольку антигуманен и не обладает эмпатией.