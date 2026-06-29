В московском метро из-за ремонта изменят режим работы станции «Парк культуры»

В Московском метрополитене из-за ремонта эскалаторов временно изменится режим работы станции «Парк культуры» на Кольцевой линии. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

«С 6 июля по будням в часы пик станция „Парк культуры“ Кольцевой линии работает только на выход пассажиров. Это связано с ремонтом эскалаторов», — заявили в ведомстве.

Вход на станцию с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 будет закрыт по будням, также будет недоступна пересадка с «Парка культуры» Сокольнической линии на Кольцевую.

Пассажиров призвали заранее планировать маршруты и по возможности пользоваться наземным транспортом, ремонт необходим для комфортных и безопасных поездок. Работы планируют завершить до сентября.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что первую беспилотную линию Московского метрополитена — Большую кольцевую линию (БКЛ) — запустят к 2030 году. Проектом занимается Центр перспективных разработок Московского транспорта.