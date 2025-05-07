В Минтрансе оценили сроки возвращения авиарейсов к расписанию
В Минтрансе планируют вернуть авиарейсы к расписанию к вечеру 7 мая
Российское Министерство транспорта рассчитывает вернуть авиарейсы к расписанию вечером 7 мая. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Роман Старовойт.
По словам министра, сложилась действительно непростая ситуация с ограничениями в аэропортах. По этому вопросу в ведомстве работает круглосуточный штаб. Совместно с РЖД Минтранс назначил дополнительные места в поездах из Санкт-Петербурга.
«Рассчитываем, что к истечению дня вернемся к расписанию, но все будет зависеть от мер безопасности, которые принимают наши силовики», — сказал Старовойт.
Ранее стало известно, что временные ограничения ввели в аэропортах Калуги и Жуковского. Также меры безопасности затронули воздушные гавани Ярославля и Иванова.
Авиакомпании в Шереметьеве занялись корректировкой расписания. Пассажирам задержанных рейсов оказывают помощь и предоставляют питание.