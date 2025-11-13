В Госдуме рассказали, какие водительские права признает Россия

Россия будет признавать водительские удостоверения только тех государств, где русский язык имеет статус официального. Остальным иностранцам придется сдавать экзамены, прежде чем получить права на территории страны. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании, написало РИА «Новости» .

«Кто приезжает из страны, где русский язык не имеет статуса официального, мы не можем признавать водительские права, и в данном случае гражданам этих стран надо сдавать правила, экзамены», — сказал он.

Володин подчеркнул, что знание русского языка является базовым условием для признания иностранных водительских удостоверений.

Ранее в Курганской области произошла авария с пострадавшими. Девушка без прав села за руль автомобиля знакомого, вылетела в кювет и врезалась в дерево. Травмы получили она и пассажиры, при этом никто из них не был пристегнут. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.