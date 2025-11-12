Девушка без прав устроила ДТП с пострадавшими в Курганской области
Дорожная авария с пострадавшими произошла в Шадринском округе Курганской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные региональной ГИБДД.
По информации полиции, девушка, не имея водительского удостоверения, села за руль машины знакомого. Впоследствии транспорт вылетел в кювет и столкнулся с деревом.
Автомобилистка и ее пассажиры получили травмы. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Известно, что никто из участников ДТП не был пристегнут ремнем безопасности.
