Девушка без прав устроила ДТП с пострадавшими в Курганской области

Дорожная авария с пострадавшими произошла в Шадринском округе Курганской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные региональной ГИБДД.

По информации полиции, девушка, не имея водительского удостоверения, села за руль машины знакомого. Впоследствии транспорт вылетел в кювет и столкнулся с деревом.

Автомобилистка и ее пассажиры получили травмы. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Известно, что никто из участников ДТП не был пристегнут ремнем безопасности.