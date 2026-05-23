В ГИБДД предупредили водителей о массовых рейдах в регионах 23 и 24 мая

Региональные управления Госавтоинспекции предупредили водителей о проведении массовых проверок на дорогах, которые прошли не только в пятницу, 22 мая, но и продолжатся на выходных. Об этом сообщило издание «Известия» .

Госавтоинспекторы проведут профилактические мероприятия в Ульяновской, Тверской, Кировской областях, в Республике Крым, ДНР и других регионах страны. Водителям напомнили о недопустимости управления автомобилем в состоянии опьянения.

«Убедительно просим автомобилистов воздержаться от поездок после употребления спиртных напитков и воспользоваться такси, общественным транспортом или услугой „трезвый водитель“, в случае если полис ОСАГО предусматривает неограниченный круг лиц, допущенных до управления транспортным средством», — заявил замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

Водителям напомнили, что за управление машиной в состоянии опьянения и отказ от медосвидетельствования могут оштрафовать и лишить прав на срок до двух лет. Кроме того, в ГИБДД призвали граждан сообщать в полицию, если они заметили на дороге неадекватных водителей.

Ранее в Нижнем Новгороде нетрезвый сын бизнесмена, устроивший ДТП, в котором пострадали две машины, заявил, что не раскаивается в случившемся. Позже в ресторане он записал видео, передав привет «нищете», которая не может купить себе кабриолет, заявив, что за аварию ему ничего не будет.