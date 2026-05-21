Назвал нищими. Сын нижегородского миллионера угодил в скандал после ДТП

После пьяного ДТП в Нижнем Новгороде у сына покойного миллионера изъяли кабриолет Mercedes. Парень отметил произошедшее в ресторане, записав ролики с оскорблениями в адрес «нищих», сообщил телеграм-канал «КОНТЕКСТ» .

Авария произошла днем 20 мая на Похвалинском съезде. Желтый кабриолет Mercedes выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Kia, который от удара развернулся и врезался в Nissan. Правоохранители забрали авто на спецстоянку, а виновник аварии отправился в ресторан.

За бокалом белого вина сын бизнесмена записал оскорбительные видео и разругался с журналистами. Он заявил, что не понесет наказание, так как находится под охраной, и передал привет «нищим», которые не могут купить кабриолет.

На нарушителе с 2025 года числился 161 протокол, 51 из которых — по статье об уклонении от административного наказания. После аварии на Похвалинском съезде госавтоинспекторы составили еще четыре, в том числе за отказ от медосвидетельствования.

Ранее парень ответил на вопросы 360.ru о судьбе разбитой машины. Ремонтировать желтый кабриолет он не намерен и не раскаивается в ДТП.