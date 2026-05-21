Есть еще Ferrari. Устроивший ДТП нижегородский мажор заявил, что не раскаивается

Участник массового ДТП на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде заявил, что не раскаивается в случившемся и не собирается восстанавливать разбитый Mercedes-Benz. Об этом он сообщил в разговоре с 360.ru.

На вопрос журналистов об эмоциях после серьезной аварии, в которой пострадали еще две машины, молодой человек ответил равнодушно.

«Нет, конечно. Не раскаиваюсь», — заявил он.

Во время разговора он также дал понять, что не считает потерю дорогого автомобиля серьезной проблемой.

«Новый купим», — сказал собеседник 360.ru, отвечая на вопрос о том, будет ли восстанавливать машину.

Водитель уточнил, что, помимо разбитого желтого Mercedes-Benz, у него есть еще Ferrari.

Ранее молодой человек на кабриолете врезался в два других автомобиля. По одной из версий, он находился в нетрезвом состоянии. В результате ДТП никто не пострадал.

После происшествия в отношении водителя составили четыре административных протокола. Полицейские установили, что его неоднократно привлекали к ответственности. Машину, попавшую в аварию, отправили на спецстоянку.

История получила широкий резонанс в соцсетях: появились кадры, на которых молодой человек с бокалом вина в руке говорит, что много выпил. После аварии он также позировал на капоте разбитого автомобиля и грубо отвечал на комментарии.