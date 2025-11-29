В ГД предложили регистрировать сделки на авторынке через «Госуслуги»

Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов выступил с инициативой усилить юридическую защиту сделок купли-продажи автомобилей и предложил ввести их добровольную регистрацию через портал «Госуслуги». Соответствующее обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину появилось в распоряжении 360.ru.

«Для защиты граждан от мошенников предлагаю по обоюдному согласию участников сделки регистрировать и вносить информацию в реестр договоров купли-продажи через портал „Госуслуги“», — прокомментировал лидер партии.

По словам главы «Справедливой России», сегодня большинство сделок на вторичном авторынке оформляется в простой письменной форме, без нотариуса и без регистрации самой сделки. Раньше это считалось удобной практикой: продавец получал деньги, покупатель забирал автомобиль и сам ставил его на учет. Максимальная проблема заключалась в том, что штрафы за нарушения ПДД какое-то время приходили прежнему владельцу.

Однако, отметил Миронов, сейчас участились более серьезные злоупотребления — подделка подписей, использование подложных договоров и попытки незаконного завладения автомобилями. В таких случаях приходится проводить экспертизы, возбуждать уголовные дела, выяснять цепочку перехода прав, и все это время законный владелец может фактически остаться без возможности пользоваться машиной.

В этой связи парламентарий предложил дать гражданам возможность по взаимному согласию фиксировать сделку на «Госуслугах». Такой механизм, подчеркнул он, не отменяет обычный письменный договор, но обеспечивает дополнительный уровень защиты от мошеннических действий со стороны как продавца, так и покупателя.

Миронов также указал, что недавно в СМИ появились сообщения о распространении схемы, при которой псевдопродавцы пытаются вернуть себе переданные автомобили по аналогии с так называемым «эффектом Долиной» на рынке недвижимости. По его мнению, государству необходимо срочно создать дополнительный инструмент для предотвращения подобных ситуаций на авторынке.