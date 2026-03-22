В аэропорту Пулково сняли временные ограничения

Вечером 22 марта в петербургском аэропорту Пулково сняли введенные несколькими часами ранее временные ограничения. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Кореняко подчеркнул, что меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения действовали на протяжении двух часов, примерно с 17:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что за воскресенье в небе над Ленинградской областью перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.