В аэропорту Оренбурга ввели ограничения на прилет и вылет самолетов

Утром 8 ноября в аэропорту Оренбурга ввели временные ограничения. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Воздушная гавань приостановила прием и выпуск воздушных судов к 08:20 по московскому времени.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнул Кореняко.

Ранее стало известно, что средства противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 79 украинских беспилотников в небе над российскими регионами.

Из-за ограничений как минимум на 13 часов задержался рейс из Волгограда в Египет. Пассажиры до сих пор ждут вылета в Хургаду.