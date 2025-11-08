Рейс из Волгограда в Египет задержали на 13 часов

Рейс из Волгограда в Хургаду задержали уже как минимум на 13 часов. Информацию об этом опубликовали на онлайн-табло аэропорта.

Задержка произошла из-за временных ограничений в работе воздушной гавани, которые вводились в Волгограде.

Рейс авиакомпании Nesma Airlines, которые по расписанию должен был вылететь в Египет в пятницу, 7 ноября, в 23:45, перенесли на субботу, 8 ноября, 13:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что Волгоград пережил самую массированную атаку украинских дронов с момента начала спецоперации. Жители города слышали в небе больше 40 взрывов, налет длился больше семи часов. Погиб один человек.