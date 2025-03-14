В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения

В нижегородском аэропорту Стригино утром 14 марта ввели временные ограничения. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты с 09:57. Кореняко подчеркнул, что ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.
Ранее стало известно, что на запасные аэродромы ушли семь самолетов, выполнявших рейсы во Внуково. Ограничения также вводили в аэропорту Калуги.
Утром 14 марта силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника, летевших на Москву. ВСУ попытались атаковать российскую столицу дронами кустарной сборки — специалисты выявили, что их сделали из частей других БПЛА.
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