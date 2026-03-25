В аэропорту Калуги и Шереметьево сняли запрет на полеты

Сняли запрет на полеты самолетов в аэропорту Калуги и Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Аэропорты Шереметьево, Калуга (Грабцево). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — заявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

По его словам, запрет вводили для обеспечения безопасности пассажиров.

Ночью губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что над регионом сбили восемь беспилотников. Ввели режим беспилотной атаки. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений. Кроме того, незадолго до полуночи глава региона сообщил о ликвидации еще одного дрона.

Росавиация ввела ограничения в петербургском аэропорту Пулково. В итоге задержали 10 рейсов. В пресс-службе авиагавани обстановку назвали спокойной. Пассажиры остались в зоне ожидания.