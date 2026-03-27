За ночь силы ПВО сбили 85 украинских беспилотников над Россией

Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 85 беспилотников Украины над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 26 марта до 7:00 27 марта текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

БПЛА ликвидировали над Брянской, Вологодской, Ленинградской, Смоленской, Курской, Белгородской, Псковской областями, Крымом, акваторией Черного моря и Московским регионом.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что во время воздушной тревоги силы противовоздушной обороны ликвидировали над регионом 36 дронов. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. О беспилотной опасности губернатор сообщил вчера вечером.