В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения

В аэропорту Ярославле утром 26 октября ввели временные ограничения. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Туношна перестал принимать и выпускать воздушные суда.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнул Кореняко.

Накануне временные ограничения вводили в аэропортах Калуги, Волгограда и Оренбурга. Они действовали почти всю ночью.

Ранее стало известно, что за минувшую ночь средства противовоздушной обороны ликвидировали 82 беспилотника в небе над российскими регионами. Большую часть сбили на Брянской и Тульской областями.