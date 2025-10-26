В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения
В аэропорту Ярославле утром 26 октября ввели временные ограничения. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Туношна перестал принимать и выпускать воздушные суда.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнул Кореняко.
Накануне временные ограничения вводили в аэропортах Калуги, Волгограда и Оренбурга. Они действовали почти всю ночью.
Ранее стало известно, что за минувшую ночь средства противовоздушной обороны ликвидировали 82 беспилотника в небе над российскими регионами. Большую часть сбили на Брянской и Тульской областями.
